Heb jij een bijzondere herinnering aan de Nelson Mandelabrug? Deel hem!

Haalde je elke dag een lekker kopje koffie om vervolgens van het uitzicht te genieten over de A12, gaf je er in de buurt je eerste kus of probeerde je de brug juist te ontwijken op je dagelijkse route, wij willen het graag weten! Vertel hieronder over jouw band met Mandelabrug. Je mag ook foto's meesturen.