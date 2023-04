Herstellen van Mandelabrug miljoenen euro’s goedkoper dan geschat

indebuurt.nl Van tompouces tot slagroom­bol­len: Bij deze 5 Zoetermeer­se bakkers koop je oranjege­bak

Koningsdag vieren we met gebak! Traditioneel eten we ’s ochtends of ’s avonds bij de koffie een overheerlijke oranjetompouce, -moorkop, tulband of ander koninklijk gebakje. Maar als toetje kan het ook best! Bij deze Zoetermeerse bakkers koop je oranjegebak voor Koningsdag.