Het blijft in Zoetermeer bij tien doneerringen

Tien beugels liet de gemeente voor de zomer als proef plaatsen in het centrum. In de ringen kunnen voorbijgangers hun lege statiegeldflesje achterlaten in plaats van die in de prullenbak te gooien. Wie het nodig heeft, kan de flesjes dan meenemen en inleveren, is de gedachte. In verschillende steden in Nederland en Duitsland zijn de doneerringen al langer in gebruik.