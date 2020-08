Het is altijd open huis bij Ben (80): ‘Op onze leeftijd is dat leuk’

Hoe lang woont u al in dit paradijs?

,,In 1994 is deze rij huizen opgeleverd. Wij zijn de eerste bewoners die vielen voor de natuur - en wonen er nu middenin. Het is een gebied waarin je vooral op de fiets moet stappen. Je zit zo in Roelofarendsveen, allemaal binnendoor. Vanuit onze tuin kijken we tussen het riet op de Zoetermeerse plas en recreatiegebied Noord Aa.”