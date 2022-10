Het is erop of eronder voor het LangeLand: vijf vragen over een ziekenhuisroman die een thriller werd

Hoe is het nu met? Actrice Ricky Koole: ‘Heel lang werd ik gezien als lief, leuk en blond, terwijl ik best pittig en fel kan zijn’

In muzikaal opzicht was Ricky Koole nooit voor één gat te vangen. Ze zocht en vond inspiratie tot in New Orleans aan toe, bij vrouwelijke singer-songwriters als Joni Mitchell, Bonnie Raitt en Dolly Parton. Maar de liefde voor muziek ontstond veel dichter bij huis. Met dank aan pannenkoekenhuis De Koolekit.

