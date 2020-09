Het is officieel: Rijswijkse Michel Bezuijen wordt de nieuwe burgemeester van Zoetermeer

zoetermeer toen Prins Bernhard was kind aan huis in Zoetermeer

1 september Deze keer in de rubriek Zoetermeer Toen: Vrolijke kiekjes van prins Bernhard in groeistad Zoetermeer. In ’t Nieuwe Huys waren deze zomer honderden ansichtkaarten van Zoetermeer te zien. Maar hoe kwam de plaats in de vorige eeuw in beeld in landelijke kranten? Er waren opvallend veel primeurs, mijlpalen en openingshandelingen door prins Bernhard.