Het is Peter gelukt: genoeg stemmen binnen voor mogelijk referendum over De Voorde

Een referendum over Museum De Voorde is een stap dichterbij. Oud-raadslid Peter Vergers haalde voldoende stemmen binnen voor een definitief verzoek.

,,Fantastisch dat we de 350 handtekeningen hebben gehaald”, reageert een opgeluchte Peter Vergers. Hij haalde binnen anderhalve dag genoeg handtekeningen op met zijn poging om Museum De Voorde te behouden. Hij kwam namelijk tijdens zijn vakantie op het idee van een referendum, waarna hij na thuiskomst nauwelijks tijd meer had.

Sinds zijn inleidend verzoek vroeg hij de gemeente meerdere keren of het hem was gelukt om de benodigde 331 stemmen binnen te halen. Vandaag kreeg de Zoetermeerder en oud-raadslid het goede nieuws te horen. ,,Het is echt een wonder dat het gelukt is.”

Quote Ik zie wel een kans voor het museum met een referendum Peter Vergers

Waarom Vergers in actie komt voor De Voorde? Het nieuwe college wil per 1 juli 2023 de subsidie aan het museum stoppen, omdat het te weinig bezoekers trekt. De gemeenteraad, ondanks fel verzet van de oppositie, steunde onlangs dat besluit. Door het stoppen van de tonnen subsidie heeft De Voorde geen bestaansrecht meer. Dit leidt al maandenlang tot commotie binnen de stad. Zo is een van de vragen wat er met het Zoetermeers erfgoed moet gebeuren, mocht het museum verdwijnen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Ook is nog niet bekend hoeveel de sluiting de gemeente gaat kosten. ‘Kapitaalvernietiging’, vindt Vergers.

Voorstanders

Nu is het eerst tijd voor de volgende stap naar een mogelijk referendum: een definitief verzoek. Dit verzoek moet binnen zes weken ondersteund worden door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden. Dat zijn 4964 Zoetermeerders. De paar honderd stemmen die tot het inleidend verzoek leidden, gelden ook al voor het definitieve verzoek. ,,Ik denk dat 50/50 de mening bij de inwoners is”, laat Vergers weten. ,,En dat bij een referendum de voorstanders van een museum winnen, omdat de opkomst van deze groep hoger zal zijn dan van de tegenstanders. Dus al met al zie ik wel een kans voor het museum met een referendum.”

Quote Als dat zo is, dan behoeft het referendum helemaal niet plaats te vinden Peter Vergers

Eerder gaf Vergers al aan de nieuwe opdracht ‘pittig’ te vinden. Ook liet hij eerlijk weten dat hij hoopt dat een referendum uiteindelijk niet eens nodig is. Als het hem namelijk lukt om genoeg stemmen binnen te krijgen, mogen er geen beslissingen genomen worden over De Voorde. In de mogelijk anderhalf jaar tijd dat het kost om het proces in gang te zetten, kan het museum de tijd krijgen om zichzelf te bewijzen. Tijd dat De Voorde eerder, volgens velen, nooit heeft gekregen vanwege corona. ,,Als in die 1,5 jaar blijkt dat het museum wel de afgesproken bezoekersaantallen kan halen, is er sprake van een nieuw feit. Een nieuw feit op basis waarvan de beslissing kan worden heroverwogen. Als dat zo is, dan behoeft het referendum helemaal niet plaats te vinden. En hoeft daar dus ook geen geld aan te worden uitgegeven.”

Verkeerde naam

Ondanks zijn strijd om De Voorde te redden, ziet Vergers ook in waar het momenteel misgaat bij De Voorde. ,,De naam is verkeerd. De tentoonstellingen kunnen professioneler en de marketing geïntensiveerd. Ik deel die kritiek. Dat betekent dat er door het museum ook hard gewerkt moet worden om zich verder te professionaliseren. Maar ik vind het aan de andere kant ook onverteerbaar dat Zoetermeer straks de enige 100.000+ gemeente wordt zonder museum. Dat is echt een teken van verval. En dat moeten we met elkaar zien te voorkomen!”

Begin dit jaar werd ook al een referendum gehouden, over het nieuwe afvalbeleid. Dat ging door volksraadpleging de prullenbak in.