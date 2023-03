Het nieuwe Palenstein is bijna klaar: meeste flats zijn verdwenen, eengezinswoningen schieten uit de grond

Winkeldeur flink beschadigd bij inbraakpo­ging

Bij de winkel GSM Walhalla aan het Koningin Julianaplein in Voorburg is in de nacht van zondag op maandag geprobeerd in te breken. De inbreker heeft geprobeerd de toegangsdeur te forceren met zwaar vuurwerk. In de ruit van de deur zitten meerdere gaten en barsten.