Het nieuws in juli gemist? Deze nieuwe zaken komen naar Zoetermeer

Handjevol demonstran­ten op Hetero Parade, tegenhan­ger van ‘te woke’ pride

Het liep niet bepaald storm op de aangekondigde Hetero Parade van vanmiddag. De demonstratie, bedoeld als tegenhanger van de Pride in de hoofdstad, was vooral druk bezocht door verschillende media. De initiatiefnemer zelf maakte zijn opwachting in een kostuum van een ‘supermannelijke superheld’. Zelf is hij over de aandacht niet ontevreden.