Het ontwarren van de ziekenhuisknoop Langeland, Haga en Reinier de Graaf kost meer tijd

Zoetermeer Toen ‘Weg met de moffen’ ook in Zoetermeer

23 mei Toen de Duitse bondskanselier Angela Merkel op 5 mei dankte voor de verzoening van Nederland na de oorlog, was ze Operatie Black Tulip even vergeten. De regering besloot in 1946 alle Rijksduitsers het land uit te zetten. Precies 73 jaar geleden stopten een politieauto en -vrachtwagen voor de Molenstraat 115 in Zoetermeer. Deze keer in de rubriek Zoetermeer Toen: de verzoening na de oorlog.