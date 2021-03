Het stemgedrag van deze Zoetermeerse wijk is representatief voor heel Nederland

Zoals Frank Jansen onlangs tot meest gemiddelde Nederlander werd uitgeroepen, zo is de buurt rond stembureau De Doortocht in De Leyens een spiegel voor politiek Nederland. Tenminste, bij de Tweede Kamerverkiezingen van vier jaar geleden was de uitkomst van het stembureau in De Doortocht opvallend gelijk aan de landelijke uitslag. De r.-k.-kerk De Doortocht is een van de oudste gebouwen in De Leyens. Deze ruim aangelegde groene laagbouwwijk uit de jaren 70 is een reactie op de hoogbouw van de jaren 60.