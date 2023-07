Hier in een weiland ligt het Zoetermeers logo dat je alleen vanuit een vliegtuig of een drone kan zien

Aan Rembrandt toegeschre­ven portretten geveild: 11 miljoen pond

Twee herontdekte aan de in Leiden geboren Rembrandt toegeschreven portretten zijn bij Christie’s in Londen geveild voor ruim 11,2 miljoen pond (omgerekend 13,1 miljoen euro). Het gaat om schilderijtjes van Jan Willemsz. van der Pluym (circa 1565-1644) en Jaapgen Carels (1565-1640), werken uit 1635 die tot nog toe in particuliere handen zijn geweest. Het veilinghuis schatte vooraf de opbrengst op hooguit 8 miljoen pond.