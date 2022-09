Hier werd zestig jaar geleden de eerste paal geslagen voor de nieuwe stad Zoetermeer

Eerst rat in restaurant, nu muizen in supermarkt: Jumbo in Mall of the Nether­lands gesloten

Opnieuw zorgt ongedierte voor problemen in Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Supermarkt Jumbo moest vrijdag de deuren sluiten op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), in verband met muizen.

