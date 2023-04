Hiervoor zijn die watergeulen in recreatiegebied de Noord Aa

Voor 2000 euro kunnen bewoners Klapwijk aanslui­ting krijgen op warmtenet

Wel of niet overstappen op een gasloze woning: het is een vraag waar zo’n 4000 inwoners van Klapwijk in Pijnacker zich al een tijdje over buigen. Het gemeentebestuur doet hun nu een voorstel. ‘Een goed voorstel’, aldus het college. Voor een bedrag van 2000 euro kunnen zij aansluiten op het warmtenet van HVC.