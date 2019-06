‘Hij stapt in de tram!’ Politie Zoetermeer deelt zinderende beelden achtervolging overvaller

In de video, die gisteren werd gedeeld op de sociale media van politie Zoetermeer, wordt de kijker meegenomen door een motoragent. Die werd ingeschakeld na een overval op een tankstation in Buytenwegh.

Aan de hand van een duidelijk signalement proberen de motoragent en collega's de man op te sporen in de wijk. Op de video hoor je de meldkamer instructies geven. ,,Wapens?” vraagt de motoragent. ,,Vooralsnog niet", antwoordt de meldkamer. ,,Meneer heeft zijn hand in zijn zak gedaan alsof hij daar iets in had zitten, maar er zijn geen wapens gezien.”

Een collega-agent herkent de overvaller en geeft dat door via de portofoon. ,,Jongens, er loopt er nu eentje, die stapt in de tram. Er stapt er eentje in de tram! Die liep gebukt te rennen, en donker, helemaal in het zwart.” Meldkamer: ,,En waar is dat? Positie alstublieft.” ,,Buytenwegh, de Randstadrail, de tram. Er loopt iemand naar binnen, helemaal in het zwart, gebukt. Dus tram tegenhouden!”