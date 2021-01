Hilbrand Nawijn wordt lijstduwer voor Code Oranje: Lonkt Den Haag opnieuw naar de oud-minister?

Erg lang houdt Nawijn de spanning er niet in, want op die vraag volgt meteen zijn stevige ontkenning. ,,Nee, helemaal niet. Dit is een landelijk initiatief en ik ben als lijstduwer gevraagd. LHN blijft fier overeind.”



Dat hij bij Code Oranje aan boord is gegaan, heeft volgens hem alles te maken met wat die partij van plan is. ,,We hebben dezelfde uitgangspunten. LHN is dan wel lokaal en Code Oranje landelijk, maar behalve dat scheelt het niet veel van elkaar.”