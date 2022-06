Hoe het gaat met het nieuwe Keerpunt? Nu al 2,3 miljoen duurder én later klaar

Column Langzaam­aan wordt duidelijk dat die Mall geen zegen maar een vloek is voor Leidschen­dam

De MegaStores: een winkelgebied dat laat zien dat er in Den Haag heus nog wel plekken zijn waar geen mens te vinden is. De Mall of the Netherlands: een winkelgebied dat met eclatant succes een heel woongebied vergiftigt.

6:15