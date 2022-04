Hoe is eerste Koningsdag voor Oekraïense vluchtelingen? ‘Ál dat oranje, best extreem’

,,We komen voorbereid”, zegt de 17-jarige Darina Chykhovska in het Engels. De jonge Oekraïense weet inmiddels waarom er overal kleedjes met overbodige spullen liggen. ,,In de kerk waar we les krijgen, kwam iemand van de organisatie ons uitleggen wat Koningsdag is, we kregen een foto van de koning te zien en werden uitgenodigd om te komen. Iedereen werd wel nieuwsgierig wat het nu precies is.”