Hoe moet Zoetermeer afval gaan inzamelen? Gemeente vraagt het aan 5000 inwoners

Drie groepen Zoetermeerders (in totaal 5000 adressen) worden in september schriftelijk aangeschreven met vragen over afvalinzameling en mogelijkheden tot vermindering van restafval. De drie groepen zijn verdeeld in laagbouw met minicontainers, laagbouw met verzamelcontainers en hoogbouw met verzamelcontainers.

De verwachting is dat er in totaal 1500 reacties binnenkomen. Dat is ook noodzakelijk voor de betrouwbaarheid van de steekproef. Naast deze drie groepen krijgen alle inwoners de kans om de enquête digitaal in te vullen. Hierover worden Zoetermeerders nog geïnformeerd via de mediakanalen. Inwoners die minder digitaal vaardig zijn, krijgen de mogelijkheid om een schriftelijke vragenlijst op te vragen.

Inwonersberaad

De gemeente heeft extern onderzoeksbureau De Afvalspiegel, dat gespecialiseerd is in objectief onderzoek naar afval, ingeschakeld om de inwonerspeiling uit te voeren. ,,We verwachten voor het einde van het jaar de raad te kunnen informeren over de resultaten”, meldt wethouder Bouke Velzen in een brief aan de raad. De uitkomsten van de peiling worden betrokken bij de proef met het nieuwe inwonersberaad, dat de politiek moet gaan adviseren.

