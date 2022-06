Hoe vaak werd het schooladvies in Zoetermeer bijgesteld na de eindtoets?

Kinderen uit kleinere gemeenten scoren vaker hoger tijdens de eindtoets dan hun schooladvies, blijkt uit onderzoek van de dataredactie van deze krant. Niettemin heeft een kind in een grote stad in de Randstad juist meer kans dat een te laag advies opwaarts wordt bijgesteld na een goed gemaakte toets. Hoe is het beeld in Zoetermeer?

Uit de cijfers, die beschikbaar zijn gesteld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), blijkt dat in Zoetermeer in het vorige schooljaar 472 kinderen de eindtoets beter maakten dan op basis van het schooladvies zou mogen worden verwacht. Dat is 34% van het totaal. Er deden 1400 leerlingen mee aan de eindtoets.

Kinderen die hoger scoren op de eindtoets hebben in principe recht op bijstelling van het advies. In Zoetermeer gebeurde dat 133 keer, ofwel in 28% van de gevallen.

Als wordt gekeken naar de landelijke cijfers, dan blijkt een leerling op een dorpsschool die in aanmerking komt voor een bijstelling, gemiddeld 19 procent kans heeft ook daadwerkelijk een hoger eindadvies te krijgen. In een stad in de Randstad is de kans daarop bijna twee keer zo groot. De cijfers zijn extra opmerkelijk, omdat de verschillen over de jaren heen niet kleiner zijn geworden.

Volgens socioloog Sara Geven van de Universiteit van Amsterdam, die onderzoek doet naar gelijkheid in schooladviezen, wonen er ‘andere mensen binnen dan buiten de Randstad’. Zo kan het opleidingsniveau van de ouders een verklaring zijn voor de verschillen in beoordeling en bijstelling. ,,Deze mensen, vaak met hogere inkomens, zijn oververtegenwoordigd in de grote steden. Zij weten uit eigen ervaring hoe het onderwijssysteem werkt en hoe belangrijk een schooladvies is voor de rest van je schoolcarrière. Dit uit zich onder andere in het uitoefenen van invloed.”

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt het wettelijk geregeld dat de school een hoger schooladvies moet geven als de leerling de doorstroomtoets, de opvolger van de eindtoets, beter heeft gemaakt.