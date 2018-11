Hond Zara pakt zwerfafval aan door liefde voor plastic flesjes

Als Zara een ommetje mag maken, komt ze bijna altijd terug met een plastic flesje in haar bek. Om het zwerfafvalprobleem in Zoetermeer aan te kaarten, besloten haar baasjes Franca Kosten (26) en Michael van Dam (30) de aantallen te registreren. De grote hoeveelheid die Zara in tien maanden tijd opspeurde, schokte hen. ,,We gaan er namelijk niet actief naar op zoek, maar komen de flesjes tijdens het uitlaten tegen in de bosjes of op straat. We laten haar voornamelijk uit in onze eigen wijk Rokkeveen. Dat is aardig veel afval voor één wijk. Soms gaat het om vijf flesjes per week, dan acht en dan weer zes. Het ligt denk ik aan het seizoen. Zara heeft dit jaar bovendien ook nog een jerrycan uit de sloot gevist”, vertelt Franca.