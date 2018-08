Honden trekken baantjes in buitenzwembad

VideoHet is langzamerhand een traditie geworden bij buitenzwembad het Keerpunt in Zoetermeer: op de allerlaatste dag van het zwemseizoen mogen honden een duik in het diepe nemen voordat de baden worden schoongemaakt. En dus kwamen gisteren honden van allerlei maten en rassen naar het Keerpunt om te genieten van de nattigheid.