Honderden wandelende worsten gaan voor recordpoging eten

Het was namelijk tijd voor de vijfde editie van de Teckeldag in Zoetermeer. Aan de Dorpsstraat werden bij de dierenwinkel 't Dierenparadijs allerlei evenementen op touw gezet. Denk aan een professionele foto, een teckelwandeling, een speurtocht en natuurlijk; de recordpoging dineren voor teckels.

Met flink wat bakken diervoeding achter elkaar werden de hondjes gevoederd. Of de recordpoging een succes was blijft nog even in het midden, maar het smaakte de dieren in ieder geval wel. En de baasjes? Die hebben genoeg foto-materiaal van hun worsten om in ieder geval een jaar te kunnen wachten op de volgende teckeldag.