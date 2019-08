Horecaondernemer René Bogaart is nog lang niet van plan om te stoppen: 'Ik vind dit zo onwijs leuk'

Op de dag van het interview is Bogaart nog altijd 50 jaar. Dus stoppen kan nog steeds, maar er is geen haar op zijn hoofd die daaraan denkt. Zijn pensioen ligt gevoelig. ,,Laatst was ik met mijn vrouw in Barcelona en hadden we het erover. Ik heb haar altijd gezegd dat ik op mijn 50ste zou stoppen. Maar ik voel me 25, dus ik wil doorgaan.'' En daarbij: ,,Er komen weer zoveel spannende dingen aan. Ik vind dit zo onwijs leuk!''