‘Huis in prijs verlaagd!’ Zoetermeerse makelaars zakken steeds vaker met de vraagprijs

Op nieuwjaars­dag boodschap­pen doen? Bekijk hieronder waar dat kan

Het aantal supermarkten dat open is op nieuwjaarsdag is voor het eerst in jaren niet toegenomen. Volgens gegevens van openingstijden.nl is op landelijk niveau 40 procent van de supers open op 1 januari. In de regio Den Haag ontvangt echter het merendeel van de kruideniers gewoon klanten.

31 december