Hulzen aangetroffen bij Club Magnum in Zoetermeer

Dure Tijd Niet op vakantie? In het Zuiderpark­t­he­a­ter kan je zes weken lang volop spelen

Niet elk kind in Den Haag kan deze zomer op vakantie naar het buitenland. Of het binnenland. Voor hen is er de Vakantiepas. Om in deze dure tijden toch zes weken lang leuke dingen te kunnen doen. Zoals in het Zuiderparktheater dat een ruim programma biedt aan deze groep.

24 juni