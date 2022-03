Hun favoriete sportschool sluit, dus bouwen deze vrienden voor één miljoen een eigen gym

Het was voor veel leden meer dan een sportschool. SnowWorld Healthclub stopte ermee per 1 februari. Dat leidde tot veel commentaar op social media. Honderden sporters baalden. Er zijn toch genoeg andere sportscholen in Zoetermeer? Zeker, maar niet met sauna’s, bubbelbad, restaurant, zonneterras, kinderopvang en meer. Daar betaalde men bij SnowWorld Healthclub maandelijks wel bijna 60 euro voor.