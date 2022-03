Hun huis in Oekraïne is weg, nu verblijft gezin Rodak in Rokkeveen: ‘Hier vliegen geen raketten rond’

Bomvol speelsche­ma voor Schevenin­gen: ‘Dit brengt de gezondheid van spelers in gevaar’

Het is al bijna april en tweededivisionist Scheveningen is pas sinds zaterdag over de helft van de competitie. De KNVB deelt veel inhaalwedstrijden doordeweeks in, waardoor de ploeg van trainer John Blok de komende maanden geconfronteerd wordt met een ‘Engels speelschema’ met drie wedstrijden per week. ,,Ik maak me echt zorgen om mijn spelers.”

22 maart