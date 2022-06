Hun of ónze Oekraïeners? Kan Rotterdamse opvang op Bleizo deels bij Zoetermeer meegeteld?

Lieve Rachel Dat was op het nippertje, papa Steve ging door het oog van de naald

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer gaat het over spelletjes op het schoolplein en de schrik van Rachel en haar zusje toen hun papa plotsklaps een hartinfarct kreeg.

3 juni