ICT-student kiest vaker voor Zoetermeer als studiestad

In witte T-shirts gestoken trokken ze vrijdag door Zoetermeer. Groepen eerstejaars verkenden hun nieuwe ‘studentenstad’. Een eindje fietsen of lopen, want de campus ligt ver weg van de gezellige terrassen in de Dorpsstraat en het Stadshart. De Haagse Hogeschool-vestiging zit in de voormalige boterfabriek Dutch Innovation Factory (DIF) aan de Bleiswijkseweg. Waar vroeger margarine van de band rolde, klinken nu colleges over data en ICT en zijn kleine techbedrijven gevestigd. Er omheen op het Dutch Innovation Park (DIP) zitten veel it-bedrijven.