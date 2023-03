Iedere Benthuizenaar kent deze supermarkt, het familiebedrijf houdt het na honderd jaar voor gezien

Minderjari­ge negeert stopteken, dumpt scooter en blijkt vermoede­lij­ke drugshande­laar

De Zoetermeerse politie heeft dinsdag een scooterrijder aangehouden die een controle op de Van Leeuwenhoeklaan negeerde. Wat bleek: de minderjarige jongen had geen rijbewijs, wat pas het begin was van alles wat niet in de haak was.