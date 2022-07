Iets gebroken en acute zorg nodig? Ritje naar Leiden, Den Haag of Gouda duurt minimaal twintig minuten

Stel: na het winkelen in de Dorpsstraat word je aangereden door een auto. Gelukkig is het LangeLand, een ritje van acht minuten, zowat om de hoek. Ware het niet dat het augustus is en de spoedeisende hulp (SEH) tijdelijk gesloten is. Dat kan een ritje naar bijvoorbeeld Den Haag, Leiden of Gouda betekenen.