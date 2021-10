In de auto de stuipen op het lijf gejaagd worden tijdens Halloween drive-thru in Stadshart

Zoetermeer­ders vinden 750 asielzoe­kers in noodopvang te veel, vooral zorgen over veiligheid

7:02 Kan mijn dochter nog wel veilig over straat? Is 750 mensen in de gevangenis opvangen niet te veel? Wie komen er eigenlijk in die noodopvang en hoe weten we zeker dat die maar een jaar blijft? Het zijn vragen en zorgen die deze donderdagavond overal in de zaal klinken tijdens een bijeenkomst over de mogelijke vestiging van een noodopvang in de nu leegstaande Zoetermeerse bajes.