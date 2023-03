In dit jaar mochten we opeens naakt in het zwembad (maar wel met een gordijntje ervoor)

indebuurt.nl Gratis internet­ten: zoveel openbare wi­fi-hotspots vind je in Zoetermeer

Voor veel smartphonebezitters is wifi de redder in nood. Als je geen zin hebt om over je databundel heen te gaan omdat je continu series streamt via Netflix, is er niets fijner om terug te vallen op het draadloze internet. Uit onderzoek van VPNGids.nl blijken er in Zuid-Holland relatief veel van deze openbare wifi-hotspots te zijn. Hoe zit dat in Zoetermeer?