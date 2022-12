In het huis van José hangt dankzij haar man Ad ‘de ultieme kerstsfeer’

Jullie hebben flink uitgepakt, is dat een jaarlijks ritueel? ,,Dit is echt het ding van mijn man Ad. Je zou het een uit de hand gelopen hobby kunnen noemen. Nee, hij heeft geen treinbaan op zolder. Maar deze kerststad is heel speciaal. Ik denk dat we dit nu een jaar of 10 doen. En er komt steeds iets bij, de collectie wordt groter. Ik ben vooral dol op een bepaalde koets met paarden. Mijn man wil heel graag nog meer bomen erbij. Maar voor veel meer hebben we echt geen plek meer.”

Hoe lang is jullie huis al zo versierd?

,,Mijn man begint in september en bouwt het beetje bij beetje op. Met Sinterklaas komen er kleine pietjes in te staan die de kleinkinderen dan moeten zoeken. Het is voor ons echt gezelligheid. Een beetje licht in donkere dagen. Kerst is voor ons een bijzonder feest. De afgelopen jaren konden we steeds niet allemaal bij elkaar zijn. Maar dit jaar waren we met onze drie kinderen, hun partners en onze in totaal acht kleinkinderen. Geweldig.”