In kaart: hieraan geeft provincie Zuid-Holland jouw geld uit

binnen&buiten Jolanda kocht dit riante apparte­ment in Zoetermeer in 2016: ‘Dit huis was perfect voor deze levensfase’

Jolanda Steenkamer verkoopt haar appartement in de Eerste Stationsstraat in Zoetermeer. Het was perfect voor de levensfase die nu is afgesloten. Bij de volgende fase hoort weer een ander huis.