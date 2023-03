In Noordhove: Deze horecazaak is in de plaats van Cafetaria Marietje Noordhove gekomen

column Is een gemeente in staat om zoiets doortrapts te bedenken?

Het nieuws dat in de Mall of the Netherlands straks betaald parkeren wordt ingevoerd zet kwaad bloed. Veel kwaad bloed. Op de internetpagina van het AD regent het reacties. Sommigen vinden het logisch dat je moet gaan betalen, maar het leeuwendeel beschimpt de komende maatregel. ‘Als er betaald parkeren komt zet ik mijn auto in de woonwijk.’ ‘Dan ga ik niet meer. Dan kan ik net zo goed naar de stad gaan.’ ‘Het was ook te mooi om waar te zijn, het was een goede lokker, ook voor de winkels, die nu opeens veel meer huur moeten betalen.’