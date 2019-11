In wachtkamer naast meneer Pluis: Ziekenhuis komt met plan om ook dieren te ontvangen als patiënt

Dierenartsen in de regio keken raar op toen ze afgelopen week een brief van het Zoetermeerse ziekenhuis ontvingen met de vraag of ze interesse hadden om gebruik te maken van de afdeling radiologie. Ze kregen een vragenlijst opgestuurd op officieel briefpapier van het LangeLand. Veel dierenartsen namen de brief in eerste instantie niet serieus. Maar dat was-ie wel.