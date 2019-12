In Zoetermeer hangen 1682 camera’s: kijk hier hoe jouw gemeente scoort

Met zeker 13,5 bewakingscamera’s per duizend inwoners, is Zoetermeer in de Haagse regio met relatief de meeste beveiligingscamera's.

In de stad zijn zeker 1682 beveiligingscamera’s aangemeld bij de politie. In Den Haag zijn er 4954 beveiligingscamera’s geregistreerd, 9,2 per duizend inwoners. In het groene Midden-Delfland zijn slechts 5 publieke en 63 particuliere camera’s door de politie te gebruiken, wat 3,5 op de duizend bewoners is.

Er hangen in Nederland meer dan 228 duizend beveiligingscamera’s, van bewakingscamera's tot slimme deurbellen met een camera. Zo'n tachtig procent hangt bij bedrijven.

Dat komt gemiddeld neer op zo’n zes camera’s per vierkante kilometer, zo blijkt uit politiecijfers die techsite VPNGids.nl via de Wet openbaarheid bestuur heeft opgevraagd.

Bekijk hieronder hoeveel camera's er in de Haagse regio hangen.

1,5 miljoen camera’s

Koploper is Zandvoort met 47,3 camera's per duizend inwoners, in absolute aantallen kan niet een gemeente tegen Amsterdam op waar beelden van bijna 22.000 camera's te gebruiken zijn door de politie.

Sinds 2016 kunnen mensen, bedrijven of overheidsinstellingen hun camera aanmelden bij de politie die de beelden dan mag gebruiken bij het oplossen van een misdrijf. Volgens schattingen van de politie hangen er in totaal wel zo’n 1,5 miljoen camera’s in Nederland.