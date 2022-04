Inbreker met felle jas en ‘bloemkooloor’ weet al maanden uit handen van politie te blijven

Nu ook dansen, zingen, knuffelen en springen met Peppa Pig in Mall of The Nether­lands

De Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin in de Westfield Mall of The Netherlands is nog maar twee maanden geopend en introduceert nu al iets nieuws: de Fun Time show. Tijdens de Fun Time Show kunnen kinderen Peppa Pig ontmoeten en samen met haar spelen, dansen, zingen, knuffelen en springen in modderpoelen.

13 april