Inbrekers bij bloemist legen zelfs potje kankerfonds

Eigenaar Roland Sommer van de bloemenzaak is behalve geschrokken ook enorm boos over de brutale inbraak in de nacht van zondag op maandag. ,,Wat staat er nou van waarde in een bloemenzaak? Toch hebben ze een stoeptegel door de ruit gegooid, camerasystemen kapotgemaakt, lege kassa's vernield en rekken omgegooid.''



Het enige geld in de winkel zat in de fooienpot en een collectebus voor een kankerfonds. ,,Ze hebben alles leeg gehaald. Zelfs die collectebus, dat zegt wel wat over de daders.''