Ineke krijgt twee keer kanker, maar wandelt nu voor geld naar onderzoek

Eregast zijn bij een evenement klinkt misschien mooi, maar de term heeft bij de Samenloop van Hoop een nogal beladen betekenis. Je kunt jezelf aanmelden als eregast als je een keer kanker hebt gehad en overleefd. Of als je nu midden in je chemo’s zit. Ineke meldde zich aan om geld op te halen voor onderzoek én ‘om lekker in de watten gelegd te worden’ nadat ze twee keer werd getroffen door kanker.



Hoeveel pech kan een mens hebben? Zowel in 2012 als in 2013 werd Ineke (63) gediagnosticeerd met kanker. De eerste keer dat ze het ontdekte was in december 2012. ,,Ik had een minuscuul plekje onder mijn tong dat mondbodemkanker bleek te zijn. Mijn hele mondbodem moest eruit. Ik onderging een operatie van acht en een half uur.”



Blij dat de chemo’s en bestralingen haar bespaard bleven, blijkt het een half jaar later wéér mis te zijn. ,,Ik had pijn in mijn hals en vertrouwde het niet helemaal.”