Ingo (59) vindt flessenpost bij de Noord Aa en hoopt schrijver te achterhalen: ‘Papa, ik mis je heel erg’

Als Zoetermeerder Ingo Slagman (59) met zijn gezin en hond Dolly een frisse neus gaan halen in het groen rond restaurant Happy Moose aan het water van Noord Aa, wordt iedereen daar beter van. Jonge teckel Dolly kan eindelijk even uitrazen, vader, moeder en twee dochters genieten van het groen en elkaars gezelschap en Zoetermeer wordt er schoner van. ,,Als we daar toch lopen, proberen we ook meteen wat vuil te rapen. Tegenwoordig zie je zo veel plastic liggen bij de Noord Aa. Terwijl even verderop een prullenbak staat. Je snapt ’t niet! Nou ja, we rapen het op en stoppen het in de prullenbak.”