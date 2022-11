Intocht van Sint in het Stadshart weer vanouds feestelijk

Sinterklaas is zaterdag 19 november tussen 11.00 en 16.00 uur in het Stadshart te vinden. Niet pieten maar de Amigo’s begeleiden de goedheiligman door de Zoetermeerse winkelstraten. De Amigo’s zijn de ‘bewakers van de woning van Sint in Spanje’.



Waar vorig jaar de intocht via internet werd uitgezonden om te grote drukte in het centrum te voorkomen vanwege de coronamaatregelen, lijkt het dit jaar weer een ouderwets feestelijke intocht te worden. Burgemeester Michel Bezuijen ontvangt Sinterklaas om 11.00 uur op het Cadenzaplein, een halfuurtje daarna rijdt hij via het Stadhuisplein en Zuidwaarts naar de Markt samen met de burgemeester en de Amigo’s. Via het Burgemeester Aptrootpark trekt hij daarna naar de Dorpsstraat waar de burgemeester om 13.00 uur het Sinterklaashuis opent. Huisnummer 175 is helemaal ingericht in sinterklaassfeer. In de Dorpsstraat kunnen kinderen al voor de intocht van de Sint een speurtocht doen en er is straattheater.