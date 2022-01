Is Zoetermeer echt zo lelijk? ‘Beetje rauwe treurigheid is wel mooi’

Het jaar is nog amper begonnen of er is al treurig nieuws voor Zoetermeer. De stad staat in de kwartfinale van de verkiezing ‘De Lelijkste stad van Nederland’, van de Enschedese Jelmer Visser. Op Twitter zoekt de datajournalist uit welke stad nu echt het lelijkst is. ,,Ik doe wel vaker rare verkiezingen, want dat vind ik leuk om te doen”, legt hij uit.