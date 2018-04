Jan Herlaar schildert met de dood op z’n hielen en exposeert in hospice

Video Futuris­tisch afvallen in een 40 gra­den-cabine

17:02 De hal van de Slim Factory in Zoetermeer oogt meer als een ruimtestation dan een sportschool. Hier vind je geen loopbanden of standaard fietsen, maar grote rode en glazen cabines waarin leden vacuümfietsen of onder tropische temperaturen oefeningen uitvoeren. Sinds kort ook in groepslessen, want je moet wat overhebben voor het perfecte bikinilijf.