Jeroen en Mariëlla verkopen hun hoekhuis in Zoetermeer: ‘Soms moet je jezelf kietelen en door’

Menigeen zou een leven lang in zo’n compleet huis blijven wonen. Jeroen en Mariëlla daarentegen zien een nieuw project juist wel weer zitten. Een zelfde soort project begon vijf jaar geleden, hier aan de Zuidlaardermeer. Het was een nieuw begin als samengesteld gezin. Een schone lei, zonder geschiedenis. ,,Ons oog was eigenlijk op een ander nieuwbouwproject gevallen, maar daar werden we niet ingeloot”, vertelt Jeroen. ,,Bij dit project stapten we er wat achtelozer in. En het was dit hoekhuis, of niet.”