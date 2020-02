Jessica is de beste geboortefotograaf van de wereld: ‘Moeders stellen zich zo enorm kwetsbaar op’

,,Toen ik de foto zag, zei ik meteen: dit is een prijswinnende foto”, vertelt Jessica Vink. Het verhaal achter de winnende foto, ‘A Moment of Silence’, is bijzonder. ,,Je denkt dat de moeder een gelukzalige blik in haar ogen heeft, maar dat is niet zo”, vertelt Vink. ,,De bevalling ging erg snel, dus ze heeft hier naweeën die erg pijn doen. Ze is niet op de bank bevallen, zoals je misschien op het eerste gezicht zou denken, maar in een bevalbad. De kersverse moeder is daarna op de bank gaan liggen, omdat het water koud werd. Het bloed komt van de placenta.”