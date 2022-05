Jeugd die stad vooruit helpt krijgt straks een eigen lintje namens alle Zoetermeerders

Jong en iets goed betekend voor de stad? Dan krijg je straks misschien het nieuwe Zoetermeerse Jeugdlintje. Het ontwerp is klaar, het wachten is nu op het officieel instellen van de onderscheiding.

De jeugd in Zoetermeer heeft straks een eigen onderscheiding. Speciaal voor jongeren tussen de 6 en 23 jaar komt de gemeente met het Zoetermeers Jeugdlintje. De burgemeester reikt die uit aan een jongere ‘van wie de bijzondere inzet in Zoetermeer of ten bate van Zoetermeer heeft plaatsgevonden’, zoals het nu in de officiële stukken staat die het stadsbestuur heeft voorbereid ter goedkeuring door de gemeenteraad.

Het jeugdlintje is geen koninklijke onderscheiding, maar een van de gemeente. Namens alle Zoetermeerders dus. Bij het uitreiken klinkt straks dus niet ‘het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot...’, maar de eer is er niet minder om. Het Jeugdlintje is volgens een woordvoerder van burgemeester Michel Bezuijen de jeugdversie van de gemeentepenning, de waardering van de stad voor de vrijwillige inzet voor volwassen Zoetermeerders.

Goud

Koninklijke Begeer maakte een ontwerp voor het Jeugdlintje. De zilverkleurige medaille krijgt een blauw-geel lint en op de medaille is het stadswapen van Zoetermeer uitgevoerd in goud en blauw. Iedereen kan het aanvragen, maar in ieder geval moeten onder de aanvragers twee volwassenen zijn die geen familie zijn van de ontvanger.

De uitreiking van het Jeugdlintje moet een feestje worden, zegt de woordvoerder. Die uitreiking gebeurt zo snel mogelijk na de toekenning. Er komt dus niet een ‘lintjesregen’ voor de jeugd.

Volgens de woordvoerder beslist de politiek eind juni over het invoeren van deze nieuwe stadsonderscheiding. dat lijkt een formaliteit, want de politiek vroeg in november zelf om het instellen van deze onderscheiding.

