Jeugddetentie geëist voor tieners die drillrapper in gezicht schoten in bijzijn van moeder

Kijk Nou Es Dit Haagse kruispunt is dagelijks ‘een drama’: ‘Over een klein stukje doe je in de spits ruim een half uur’

Omleidingen, files, het is geregeld een kriem om Den Haag in en uit te komen tijdens de spits. Wij vroegen lezers waar zij altijd vast staan. Arjen Dubbelaar, automobilist en raadslid, stuurde een foto in van het kruispunt Laan van Wateringse Veld/Oosteinde. ,,Dagelijks een drama. Ambulances rijden er tijdens de spits over het fietspad.”

24 januari